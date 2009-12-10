Чем жил Минск 10 декабря

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным [8 фото]

ГОРОД К ПРАЗДНИКУ ГОТОВ!

За 21 день до 1 января Минск засверкал рождественскими огнями и предстал во всей красе новогоднего убранства. В арсенале дизайнеров – проверенные приемы и новинки декораторского искусства. Зажженные елки дополняет разноцветная иллюминация, а уличные декорации – гирлянды и шары в витринах. К слову, в конце декабря в столице пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление. В номинантах: районные елки, магазины, рестораны и объекты бытового обслуживания.

ГОТОВЬ ШИНЫ С ЛЕТА

Несмотря на прогнозы синоптиков, первый гололед из года в год для автомобилистов становится неожиданностью. Уже завтра столбик градусника опустится до -5. И, как показывает статистика, на зиму переобуваются лишь 20% машин. Остальные 80, по-видимому, будут брать штурмом СТО с завтрашнего дня. Сотрудники ГАИ просят не тянуть резину, а поскорее менять. Ведь от этого зависит жизнь не только водителя, но и других участников движения.

В НОВЫЙ ГОД С ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ

Подарить радость детям может каждый. С сегодняшнего дня игрушки, книжки, елочные украшения и другие детские радости с радостью ждут на Коммунистической, 4. Что бы почувствовать себя дедом Морозом и Снегурочкой не нужно идти на детский утренник. Достаточно подарить капельку внимания нуждающемуся ребенку. Все собранные подарки найдут своих маленьких хозяев в Новогодние праздники. Уже в первый день акции желающих осуществить детские желания оказалось немало.

ПРЕДНОВОГОДНИЙ ФЛЕШ-МОБ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Самая активная молодёжь столицы выстраивалась в незатейливые фигуры. Символы волонтерского движения и стройотрядов вырисовывались не на холсте, а перед городской ратушей. Такие публичные выступления – молодежи только в радость. Флаги и кричалки не единственное, на что обращали внимание прохожие. Кульминацией молодёжной забавы стали взмывшие в небо птицы мира.

ГОРОДСКИЕ ЧИНОВНИКИ ИДУТ НА РЕКОРДЫ РЕАГИРОВАНИЯ

Это делается, чтобы избавить минчан от бумажной волокиты и хождения по кабинетам. Решением большинства проблем станет индивидуальный подход по каждому обращению и выход на прямую связь руководства райнов и предприятий. По традиции больше всего жалоб поступает в жилищно-коммунальный сектор, и практически все устраивает минчан в сфере образования.

ФРУНЗЕНСКИМ ЛЕНИНГРАДЦАМ ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ В ЧЕСТЬ 65-ЛЕТИЯ СО ДНЯ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ГОРОДА НА НЕВЕ

Памятный талисман получили 58 ветеранов и жителей военного Ленинграда. Кстати, медали учреждены правительством Санкт-Петербурга и специально к круглой дате переданы Минску. Подобные церемонии пройдут в каждом районе столицы.

В ДВЕРИ ЗЛОСТНЫХ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПОСТУЧАЛИСЬ НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ

Напомнить жильцам о задолженности решили сотрудники милиции, судов, педагоги и коммунальщики. Не осталась без внимания ни одна семья с несовершеннолетними. Цель акции «Дети без опасности» – оградить юных минчан от направильного образа жизни. По статистике, сумма долга прямо пропорциональна неблагополучию в семье. К слову, такие ежемесячные визиты дают эффект. Только во Фрунзенском районе не оплачены счета всего в двух квартирах.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

76 лет сегодня исполняется Президентской библиотеке Республики Беларусь. А Белорусская академия музыки празднует 77-летие. 10 лет назад во дворе БГУ были установлены памятники Франциску Скорине и Миколе Гусовскому.

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