Чем запомнилось минчанам 4 мая

Руководители стран СНГ выступают за активное взаимодействие в укреплении безопасности и стабильности в мире

Об этом говорится в Обращении глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 65-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.