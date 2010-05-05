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Чем запомнилось минчанам 4 мая

05 мая 2010 10:10
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Минчане рассказали в нашем традиционном опросе, чем им запомнилось 4 мая.
# общество

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