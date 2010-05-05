Чем запомнилось минчанам 4 мая

Торжественная церемония в Александровском саду посвящена 65-летию Победы в Великой Отечественной.
На аукционе «Кристи» полотно «Обнажённая на фоне бюста и зелёных листьев» продано за 106,5 миллионов долларов.
Об этом говорится в Обращении глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 65-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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