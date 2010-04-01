Чем запомнилось минчанам 31 марта

На повестку дня внеочередного заседания молодежной палаты вынесли перспективы развития среднего и высшего образования.
Новость о том, что ремонт апартаментов хоть и выльется в копеечку, но не в одночасье, жителям Московского района пришлась по вкусу.
Показательными выступлениями сезон полетов открыли кружковцы авиамодельной лаборатории.
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