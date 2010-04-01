Прямой эфир

Чем запомнилось минчанам 31 марта

01 апреля 2010 09:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В нашем традиционном опросе минчане рассказали, чем им запомнилось 31 марта.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
01 апреля 2010 09:07

Юные парламентарии встретились с министром образования Александром Радьковым

01 апреля 2010 09:06

ЖЭС в Минске делает ремонт с оплатой в рассрочку

01 апреля 2010 09:05

Шоу авиамоделей от Республиканского центра технического творчества