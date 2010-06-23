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Чем запомнилось минчанам 22 июня

23 июня 2010 14:59
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В нашем традиционном опросе минчане рассказали, чем им запомнилось 22 июня.
# общество

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