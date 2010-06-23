Чем запомнилось минчанам 22 июня

Такие суды будут использовать для разрешения экономических споров между гражданами и юридическими лицами.
Снизить число заключенных можно за счет расширения вариантов расплаты за преступления.
Один из самых оживленных белорусско-польских транспортных коридоров теперь работает в особом режиме. Из-за ремонта моста на реке Свислочь, разделяющей Беларусь и Польшу, пропуск автомобилей на въезд и выезд осуществляется только по одной полосе.
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