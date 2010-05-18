Чем запомнилось минчанам 17 мая?

Проект стратегии североатлантического альянса на период до 2020 года был представлен в Брюсселе

Сенсации не случилось, в связи с отсутствием единственной «прямой и явной угрозы» группа уже названая «натовскими мудрецами» порекомендовала НАТО приготовиться защищаться сразу и ото всех и от всего.