Чем запомнилось минчанам 17 мая?

Среди морских черепах, акул и прочих подводных гадов, появились американские русалки из знаменитого заокеанского шоу.
Сенсации не случилось, в связи с отсутствием единственной «прямой и явной угрозы» группа уже названая «натовскими мудрецами» порекомендовала НАТО приготовиться защищаться сразу и ото всех и от всего.
По последним данным, в столкновениях армии с протестующими в Бангкоке погибли 38 человек. Улицы столицы напоминают места сражений.
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