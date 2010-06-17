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Чем запомнилось минчанам 16 июня

17 июня 2010 09:28
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Видеоопрос программы «Столичные подробности».Чем этот день запомнился минчанам – смотрите в нашем традиционном опросе.
# общество

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