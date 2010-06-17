Чем запомнилось минчанам 16 июня

В республике — второй день траура по погибшим в межэтнических столкновениях на юге страны.
По данным ООН, под угрозой - четвертая часть суши на Земле и жизни четверти миллиарда человек.
Гость из Поднебесной встретится с руководством Мингорисполкома и примет участие в закладке памятного камня на месте строительства столичного жилого района Лебяжий.
23 сентября 2026 20:25
23 сентября 2026 20:14
23 сентября 2026 18:16
23 сентября 2026 17:53
23 сентября 2026 17:48
23 сентября 2026 17:42
23 сентября 2026 17:31