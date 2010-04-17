Чем запомнилось минчанам 16 апреля

Названы лауреаты шестого национального конкурса «Телевершина»: у телеканала СТВ четыре статуэтки

У нас работают лучший корреспондент, телепродюссер и ведущий информационной программы. Да и лучшая общественно-политическая программа также вышла в нашем эфире. Церемония прошла на большой сцене Дворца Республики.