Прямой эфир

Чем запомнилось минчанам 16 апреля

17 апреля 2010 12:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В нашем традиционном опросе минчане рассказали, чем им запомнился день 16 апреля.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
17 апреля 2010 12:15

В одном из ночных клубов Минска прошел конкурс патриотической песни

17 апреля 2010 12:10

«Минск-Арена» готовится принять финальные матчи чемпионата мира по хоккею среди юниоров

Названы лауреаты шестого национального конкурса «Телевершина»: у телеканала СТВ четыре статуэтки
17 апреля 2010 12:09

Названы лауреаты шестого национального конкурса «Телевершина»: у телеканала СТВ четыре статуэтки