Чем запомнилось минчанам 16 апреля

Вокальное состязание собрало в одном зале самых музыкальных жителей самого большого района Минска — Фрунзенского.
Уже определились команды, которые сыграют в полуфинале и финале хоккейного турнира.
У нас работают лучший корреспондент, телепродюссер и ведущий информационной программы. Да и лучшая общественно-политическая программа также вышла в нашем эфире. Церемония прошла на большой сцене Дворца Республики.
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