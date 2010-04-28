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Чем запомнилось 27 апреля минчанам

28 апреля 2010 10:56
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Традиционный опрос программы «Столичные подробности».На ВИДЕО.
# общество

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