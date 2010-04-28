Чем запомнилось 27 апреля минчанам

Яркое предупреждение. В переходах столицы загорелся желтый свет. Специалисты утверждают, падений теперь станет меньше в разы.
В доме прописались любимые герои детства. Малыш и Карлсон, Черепаха, Ежик. Полет фантазии не вместился даже в один лестничный проем.
Осторожно, лещи! Из-за пропавшей буквы «К» предупреждение превратилось в шутку. Только вот относиться к ней нужно серьезно. От укусов клещей уже пострадало 12 минчан.
12 октября 2026 08:44
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