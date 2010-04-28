Чем запомнилось 27 апреля минчанам

Фото. Неопознанные плавающие объекты в Севастопольском парке

Осторожно, лещи! Из-за пропавшей буквы «К» предупреждение превратилось в шутку. Только вот относиться к ней нужно серьезно. От укусов клещей уже пострадало 12 минчан.