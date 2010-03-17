Чем запахнут «паленые» сигареты нелегальным перевозчикам?

В Минске подписан меморандум о сотрудничестве между Государственным таможенным комитетом нашей страны и крупной британской табачной компанией.

Около 10 миллионов сигарет. Такой улов контрабанды сегодня попался на совместную удочку белорусских и латышских таможенников.

Андрей Михалькевич, начальник управления организации борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

По территории Беларуси груз следовал по документам соответствующим действительности — партия сигарет. У нас были достаточные основания полагать, что при перемещении через границу будет осуществлена подмена документации. Так и произошло — в Латвию въехали канцтовары.

Свыше 32 миллионов незаконных сигарет за неполные три месяца — это более половины табачной находки таможенных служб за весь прошлый год. Папиросная контрабанда стала криминальным лидером, обойдя наркотики и алкоголь. Да и каждая десятая упаковка, следуя транзитом в Европу, остаётся в Беларуси.

Большинство из таких сигарет — контрафакт, в основном продукция российского и украинского производства, которая незаконно ввозилась в Беларусь и дальше транзитом должна была следовать через нашу территорию. Выгода «серых схем» очевидна: если в России пачка сигарет не стоит и доллара, то в Западной Европе прайс достигает 6-7 евро.

Европейские табачные корпорации всерьёз обеспокоены. Известные марки сигарет в «самодеятельном» исполнении восточных соседей создают нездоровую конкуренцию, подрывая бюджет и людское самочувствие. Именно поэтому крупные производители только за пресечение транзита «палёного» товара. Меморандум с таможенными службами нашего государства — тому подтверждение.

Марк Хилл, управляющий департаментом по вопросам экономики табачной компании (Великобритания):

Наша компания всегда искала возможность работать на правительственном уровне в тех странах, на рынках которых представлена продукция. У нас общая цель — борьба с нелегальным перемещением товаров. И меморандум позволит достичь цели, которая удовлетворяет как государственную организацию, так и потребителя, который рассчитывает получить качественный товар.

Обучить белорусских таможенников и закупить специальное оборудование. Речь идет об оптических приборах и средствах, для осмотра автомашин и их принудительной остановки. Британская сторона и в этих вопросах предложила помочь.

Василий Дементей, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Мы рассчитываем здесь на поддержку создаваемой кинологической службы, поддержку по техническому оснащению приборами по выявлению поддельных сигарет. Я думаю, это взаимно заинтересованная практическая деятельность, которая принесёт общий результат.

Что не просветит рентген, найдут кинологи или мобильные бригады. В укромных тайниках автомобилей, отдаленных уголках страны и даже за её пределами. Транснациональный «шлагбаум» для нелегального табака с каждым днем становится мощнее.