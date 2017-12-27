Чем занять себя в пробке: полезные советы автомобилистов

Яна и Андрей – водители со стажем. Пробки на дорогах стали уже привычной частью их жизни. Автолюбители давно пришли к выводу, что нервозное нажимание гудка и постукивание пальцами по рулю не ускоряют движение. Гораздо практичнее – снарядить свои автомобили всем необходимым и провести это время за приятными и полезными занятиями.

Андрей Добринец:

Я очень часто езжу за рулём и всегда попадаю в пробки. У меня есть два простых способа, как скоротать время. Я играю в мобильные игры. А второй способ, так как времени в пробке очень много, я убираю у себя в машине.

Совместить приятное с полезным помогут интеллектуальные игры. И совсем не обязательно возить с собой кучу макулатуры! Достаточно загрузить любимую игру на свой смартфон! Например, шахматы либо кроссворд не просто заполнят «дорожную паузу», но и повысят вашу внимательность и сосредоточенность.

Яна Курьян:

В пробке я обычно разговариваю по телефону, там, с подругами или по каким-то делам. Готовлюсь к сессии, изучаю английский язык.

Отличной альтернативой художественной и специализированной литературе и языковым курсам могут стать познавательные энциклопедии. В минутки ожидания можно включить кулинарную передачу или обучающий видеоролик. Если же ваши мысли заняты работой, и вы не хотите отвлекаться на самообучение – повысьте производительность труда. Яна Курьян:

В пробке очень удобно составлять планы на следующий день, договариваться о каких-то встречах, разговаривать по телефону.