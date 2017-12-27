Чем занять себя в пробке: полезные советы автомобилистов
Яна и Андрей – водители со стажем. Пробки на дорогах стали уже привычной частью их жизни. Автолюбители давно пришли к выводу, что нервозное нажимание гудка и постукивание пальцами по рулю не ускоряют движение. Гораздо практичнее – снарядить свои автомобили всем необходимым и провести это время за приятными и полезными занятиями.
Андрей Добринец:
Я очень часто езжу за рулём и всегда попадаю в пробки. У меня есть два простых способа, как скоротать время. Я играю в мобильные игры. А второй способ, так как времени в пробке очень много, я убираю у себя в машине.
Совместить приятное с полезным помогут интеллектуальные игры. И совсем не обязательно возить с собой кучу макулатуры! Достаточно загрузить любимую игру на свой смартфон! Например, шахматы либо кроссворд не просто заполнят «дорожную паузу», но и повысят вашу внимательность и сосредоточенность.
Яна Курьян:
В пробке я обычно разговариваю по телефону, там, с подругами или по каким-то делам. Готовлюсь к сессии, изучаю английский язык.
Отличной альтернативой художественной и специализированной литературе и языковым курсам могут стать познавательные энциклопедии. В минутки ожидания можно включить кулинарную передачу или обучающий видеоролик. Если же ваши мысли заняты работой, и вы не хотите отвлекаться на самообучение – повысьте производительность труда.
Яна Курьян:
В пробке очень удобно составлять планы на следующий день, договариваться о каких-то встречах, разговаривать по телефону.
Согласитесь, трудовые и учебные будни плюс долгие часы в дороге откладывают отпечаток! Пробки – отличная возможность размять свои косточки и не только!
Яна Курьян:
У меня плохое зрение, и в пробке еще очень удобно делать гимнастику для глаз, но, конечно, нужно не забывать смотреть на дорогу.
Уход за волосами, нанесение макияжа и окраска ногтей обладают свойством всецело завладевать женским вниманием, даже во время пробок. Однако излишняя зацикленность на внешнем облике может не только создать или увеличить затор на дороге, но и привести к автомобильной аварии. Будьте внимательными!
Яна Курьян:
Один раз видела такую ситуацию: девушка почему-то решила переодеться прямо, сидя за рулём в вечернее платье. Прямо в пробке. И на неё смотрело очень много мужчин.
А ещё пробки – отличное время для знакомства. Если вы одиноки и в соседней машине едет симпатичный молодой человек или девушка – не робейте и не теряйте время, а начните действовать. Быть может, уже сегодня вечерняя пробка станет для вас настоящей свахой и определит дальнейшую судьбу.