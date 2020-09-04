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Чем вы рискуете, покупая валюту «с рук»? Рассказываем о рисках и ответственности за проведение таких операций

04 сентября 2020 10:14
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Новости Беларуси. Сообщения о создании ресурсов для обмена валюты появляются в различных социальных сетях и мессенджерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Обменять деньги предлагают без посредников и по договорному курсу.  

Чем вы рискуете, покупая валюту «с рук»? Рассказываем о рисках и ответственности за проведение таких операций-1

МВД напоминает: подобные операции могут совершаться только в офисах банков, имеющих соответствующую лицензию.

Скупка, продажа, а также обмен иностранной валюты без специального разрешения наказываются штрафом. Максимальная сумма может составить более 4 тысяч рублей.  

Впрочем, риск двойной. Иностранные деньги, купленные нелегально, могут оказаться фальшивкой.  

# Деньги # общество # Фотофакт

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