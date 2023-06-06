Прямой эфир

Чем увлекается молодёжь? Команда Слуцкого района стала призёром республиканских соревнований по автомоделированию

06 июня 2023 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Команда Слуцкого района в списке призеров республиканских соревнований по автомодельному спорту в Бобруйске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чем увлекается молодёжь? Команда Слуцкого района стала призёром республиканских соревнований по автомоделированию-1

Состязания проходили 3 дня. Ребята демонстрировали искусство фигурного вождения автомобилей, которые создали своими руками. Также школьники проявили навыки в прохождении трассы и пилотировании. Оценивались скорость и маневренность движений. Еще один этап соревнования – багги тур, где участники презентовали внедорожники разных классов.

Чем увлекается молодёжь? Команда Слуцкого района стала призёром республиканских соревнований по автомоделированию-4

Роман Жибурт, воспитанник Слуцкого центра технического и прикладного творчества учащейся молодежи:
Автомоделированием занимаюсь 5 лет. Я выбрал эту специальность, потому что я люблю что-то рукоделить, люблю машины, ну и это как хобби. Командное место мы заняли 2-е, уступили Минску. В прошлом году мы были чемпионами. Сам в финале я занял на модели Touring 3-е место.

Чем увлекается молодёжь? Команда Слуцкого района стала призёром республиканских соревнований по автомоделированию-7

В Слуцком центре технического и прикладного творчества учащейся молодежи автомоделированием занимаются около 20 юных новаторов. Они создают легковые машины, грузовики и модели бронетехники.

# Хобби # общество # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
«Есть на что полюбоваться». Какие растения можно встретить в Центральном ботаническом саду?
06 июня 2023 17:33

«Есть на что полюбоваться». Какие растения можно встретить в Центральном ботаническом саду?

Безопасность превыше всего. Новая площадка в стиле МЧС появилась в агрогородке Блонь
06 июня 2023 17:20

Безопасность превыше всего. Новая площадка в стиле МЧС появилась в агрогородке Блонь

Лукашенко: «Для человека самое главное – это здоровье и образование. Нет здоровья и образования – нет человека»
06 июня 2023 17:05

Лукашенко: «Для человека самое главное – это здоровье и образование. Нет здоровья и образования – нет человека»