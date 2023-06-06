Чем увлекается молодёжь? Команда Слуцкого района стала призёром республиканских соревнований по автомоделированию

Состязания проходили 3 дня. Ребята демонстрировали искусство фигурного вождения автомобилей, которые создали своими руками. Также школьники проявили навыки в прохождении трассы и пилотировании. Оценивались скорость и маневренность движений. Еще один этап соревнования – багги тур, где участники презентовали внедорожники разных классов.

Роман Жибурт, воспитанник Слуцкого центра технического и прикладного творчества учащейся молодежи:

Автомоделированием занимаюсь 5 лет. Я выбрал эту специальность, потому что я люблю что-то рукоделить, люблю машины, ну и это как хобби. Командное место мы заняли 2-е, уступили Минску. В прошлом году мы были чемпионами. Сам в финале я занял на модели Touring 3-е место.