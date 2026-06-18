Чем удивит 35-й «Славянский базар в Витебске»? Глеб Лапицкий поделился подробностями

Самый яркий праздник лета. Юбилейный XXXV «Славянский базар в Витебске» пройдет с 16 по 19 июля. Билеты на основной концерт уже в продаже. В 2026 году поклонники занимали очередь за несколько часов, чтобы выбрать лучшие места. В программе концерты на основной сцене Летнего амфитеатра, выступления на новой площадке Витебского центрального спортивного комплекса, а также десятки бесплатных событий для гостей города. Чем удивит «Славянский базар» в свой 35-й день рождения? Какие звезды выступят и какие новинки ждут зрителей? Поговорили с нашими гостями.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Самое главное, что «Славянский базар» будет стараться не потерять ту атмосферу, которой он славится 35 лет, в погоне за новыми трендами, но они тоже будут. Вы правильно отметили, огромное количество артистов, творческих людей и режиссерских постановочных групп. Мы так все объединились, чтобы этот фестиваль сделать особенным, необычным. На каждой из площадок можно выделить те проекты, которые либо возвращаются на «Славянский базар», либо же реализуются впервые.

В студии Роман, поэтому надо сказать о самом экспериментальном проекте. Я честно могу признаться в присутствии Романа, что когда эта идея пришла, мне не казалось, что это будет настолько все глобально. Мне казалось, соберутся хореографические ансамбли, каждый потанцует какой-то свой танец. И состав артистов, и легендарные моисеевцы, и лучшие коллективы Беларуси, и наши гости из Сербии, и вообще вся задумка, которая была придумана Романом и его командой. Я думаю, что это претендует на культурологическое явление, это тоже своеобразный творческий подарок нашему юбилейному фестивалю.