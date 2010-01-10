Чем привлекает любителей зимнего отдыха «Солнечная долина»

Снег для коммунальщиков – головная боль, а для любителей зимних забав – повод активно отдохнуть. Многолюдны склоны и недавно открытого в Минске горнолыжного комплекса "Солнечная долина" — более 1000 посетителей за выходной день.

Сейчас для минчан экстремальные спуски и активный отдых стали ещё ближе. Даже когда на улице минус, для любителей зимнего отдыха — это только «плюс».

На экзотический тобогган –аншлаг. Очередь на рельсовую трассу только растёт. Попробовать крутые виражи белорусских горок приезжают не только минчане. Совершить тест-драйв на специальных тележках не прочь гости из России.

Обкатать санки и попробовать стать на лыжи. Парковки для автомобилей вдоль склонов, ресторан у подножья. Спортивная одежда и экипировка тоже прямо на месте. Те, кто раньше за рубежом искал отдых «покруче», сейчас нашли его недалеко от своего дома.

Пока эти склоны обкатывают дети – на спринтах и тюбингах. Но совсем скоро оценить обновленные трассы смогут лыжники и сноубордисты. Во всей красе и на полную мощность горнолыжный центр начнет работать к концу февраля. Новый подъёмник, снежные пушки,машины для укатки снега — новое оборудование уже закуплено. Идут монтажные работы.

Валерий Лукша, инженер горнолыжного центра «Солнечная долина»:

За исключением системы «оснеживания», в принципе, всё готово. Как только она будет готова, мы сможем сделать снег, засыпать склоны, построить трассы.

«Солнечная долина» в зимнюю погоду работает ежедневно. А вообще планируется, что центр будет открыт круглый год. Любителям активного отдыха в теплый период предложат развлечения, не связанные с лыжами и сноубордами. В планах дальнейшего развития здесь будет построена велодорожка и гостиница.

Снятый в прошлом веке рекламный ролик горнолыжного курорта с таким же названием, но расположенного на другом континенте, вдохновил режиссёра на создание полнометражного кино. Если бы создатель знаменитого фильма «Серенада Солнечной долины» жил в это время, то для съемочной площадки вполне подошло бы это место.