Чем опасна мастопатия? Объяснил онколог-хирург

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более 60 % женщин сталкиваются с таким заболеванием, как мастопатия. Доброкачественная дисплазия молочных желез чаще встречается у женщин детородного возраста.

Руслан Лукьяновский, врач онколог-хирург медицинского центра «Мерси»:

Около 30 наименований мастопатии существует. Несмотря на то, что характер заболевания доброкачественный, это состояние на сегодня расценивается как один из самых важных факторов в развитии рака молочной железы.

От того, насколько грамотно проводится лечение мастопатии, зависит не только качество жизни пациентки. Это прежде всего и профилактика рака молочной железы. Мастопатия как правило является следствием гормонального дисбаланса. К причинам ее появления можно отнести проблемы эндокринной системы, частые стрессы, нарушения репродуктивной системы – поздние первые роды, а также генетическая предрасположенность.

Руслан Лукьяновский:

Существует множество классификаций. Мы чаще пользуемся отечественной. Разделяют мастопатию на диффузные формы, которые чаще возникают в молодом возрасте, сопровождаются циклическими болями в молочных железах, диффузными уплотнениями, тяжистостью в молочных железах. Выделяется еще очаговая, или узловая, мастопатия. Чаще всего локализуется с одной стороны в виде болезненного и подвижного уплотнения, не связанного с кожей. И отдельная форма мастопатии – это доброкачественное образование, их тоже достаточно немало.

После осмотра и пальпации молочных желез важно пройти дополнительные методы обследования. Как правило, это УЗИ молочной железы, маммография, МРТ и лабораторные исследования.

Руслан Лукьяновский:

Диффузные мастопатии лечатся консервативно, это общеукрепляющая терапия, витамины, гомеопатические и фитопрепараты, используются гормональные препараты. При очаговой мастопатии подход чаще всего хирургический, удаляется уплотнение в молочной железе. Доброкачественные образования также имеют различный подход. Есть консервативное лечение, выжидательная тактика, достаточно часто прибегаем к тем или иным хирургическим вмешательствам.