Чем опасна мастопатия? Объяснил онколог-хирург

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более 60 % женщин сталкиваются с таким заболеванием, как мастопатия. Доброкачественная дисплазия молочных желез чаще встречается у женщин детородного возраста.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более 60 % женщин сталкиваются с таким заболеванием, как мастопатия. Доброкачественная дисплазия молочных желез чаще встречается у женщин детородного возраста.
Руслан Лукьяновский, врач онколог-хирург медицинского центра «Мерси»:
Около 30 наименований мастопатии существует. Несмотря на то, что характер заболевания доброкачественный, это состояние на сегодня расценивается как один из самых важных факторов в развитии рака молочной железы.
От того, насколько грамотно проводится лечение мастопатии, зависит не только качество жизни пациентки. Это прежде всего и профилактика рака молочной железы. Мастопатия как правило является следствием гормонального дисбаланса. К причинам ее появления можно отнести проблемы эндокринной системы, частые стрессы, нарушения репродуктивной системы – поздние первые роды, а также генетическая предрасположенность.
Руслан Лукьяновский:
Существует множество классификаций. Мы чаще пользуемся отечественной. Разделяют мастопатию на диффузные формы, которые чаще возникают в молодом возрасте, сопровождаются циклическими болями в молочных железах, диффузными уплотнениями, тяжистостью в молочных железах. Выделяется еще очаговая, или узловая, мастопатия. Чаще всего локализуется с одной стороны в виде болезненного и подвижного уплотнения, не связанного с кожей. И отдельная форма мастопатии – это доброкачественное образование, их тоже достаточно немало.
После осмотра и пальпации молочных желез важно пройти дополнительные методы обследования. Как правило, это УЗИ молочной железы, маммография, МРТ и лабораторные исследования.
Руслан Лукьяновский:
Диффузные мастопатии лечатся консервативно, это общеукрепляющая терапия, витамины, гомеопатические и фитопрепараты, используются гормональные препараты. При очаговой мастопатии подход чаще всего хирургический, удаляется уплотнение в молочной железе. Доброкачественные образования также имеют различный подход. Есть консервативное лечение, выжидательная тактика, достаточно часто прибегаем к тем или иным хирургическим вмешательствам.
Немаловажную роль в профилактике женского здоровья играет самообследование молочных желез. Проводить его важно каждый месяц в одно и то же время. Осмотрите перед зеркалом форму и внешний вид вашей груди, поднимите руки вверх и осмотрите ее с обеих сторон. Продолжите самообследование в положении лежа, после нащупайте пальцами лимфоузлы в области подмышек. Такая простая процедура занимает всего несколько минут, но помогает вовремя обратить внимание на подозрительные симптомы.
Руслан Лукьяновский:
Сегодня в стране выстроена система оказания медицинской помощи любому жителю Беларуси. В поликлиниках по месту жительства проводится ежегодная диспансеризация всего населения, во время которого молочные железы осматриваются специалистами. В стране достаточно много специалистов и возможностей, чтобы любое заболевание молочной железы выявить на ранней стадии и пролечить его на самом высоком уровне.
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