Чем манят прилавки елочных украшений отечественных магазинов и можно ли среди товаров отыскать дизайнерские вещи?

Новости Беларуси. Белорусы во всю готовятся ко встрече Нового года. Деды Морозы, снеговики, обезьяны заполонили прилавки и уже сражаются за своего покупателя в номинациях «цена» и «качество». До праздника осталось меньше 20 дней и самое время присмотреться и прицениться. Итак, самую бюджетную и самую гламурную елочную игрушку искала и нашла Анастасия Бенедисюк, корреспондент СТВ.

Они не претендуют на музейную или выставочную ценность. Хотя таковыми давно признаны во многих семьях: коробки с годичным слоем пыли — атрибут знакомый еще с советских времен. А в них — такие дорогие каждому шары, сосульки, вата и потертые Морозы.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Эти елочные игрушки в 80-х годах прошлого века были настоящим дефицитом — их привозили из Германии в специальной экспортной упаковке с русским переводом. Стоили тогда такие игрушки порядка 9 рублей: это 45 брикетов пломбира. На три рубля меньше стоил тогда электрочайник. Килограмм швейцарского сыра и бутылка советского шампанского и вовсе обошлись бы в 3 рубля 60 копеек.

Что касается ценового диапазона сегодня, то за елочную игрушку можно выложить от 5 тысяч за пластмассовые валенки и машинки до 430 за штуку, усыпанную золотой пыльцой и стразами. Преимущественно на прилавках в столичных универмагах китайские стеклянные украшения. Так 3 шара обойдутся менее чем в 60 тысяч, а вот 20 пластмассовых красно-золотых — уже минус 170 белорусских из семейной казны. А вот для французских игрушек ручной работы это и вовсе нижний ценовой предел.

Если французского дизайнера вдохновляет исключительно прованс, то белорусский — Катерина Волкова — только на природе не останавливается. Настоящие специи, корицу, сушеный апельсин, ягоды и шишки — при виде ингредиентов ее магического шара так и хочется заварить чашечку ароматного чая.

Она начинала сою дизайнерскую карьеру, разрисовывая баночки детского питания. Сын подрос — изменился и материал, и объемы производства. Это уже второй новогодний сезон Катерины. Если в прошлом году из-под руки мастера вышли лишь 10 шаров, в этом — в 4 раза больше. Цена такой дизайнерской вещи варьируется от 150 до 350 тысяч.

Катерина Волкова, дизайнер:

Я не гонюсь за выручкой, в каждую работу вложена душа, немало сил. Мне очень важно, чтобы ее обладатель относился к ней бережно и хранил ее в каком-то уютном месте в своем доме, оберегал и показывал друзьям, чтобы эта работа его радовала и приносила всяческие положительные эмоции.

При выборе новогодних игрушек, уверены дизайнеры и декораторы, не стоит забывать и о символе будущих 12 месяцев — огненной обезьяне. А потому в елочном наряде должны преобладать оттенки стихии — желтый, коричневый, оранжевый и красный. Последний, кстати, реверанс в нашу сторону. В магазинах все чаще можно встретить шары с орнаментом, гербом и надписями-признаниями в любви к Минску и стране. Цена вопроса: от 90 до 140 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.