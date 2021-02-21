Чем холоднее, тем теплее будет в марте. Народные приметы на последнюю неделю февраля

Новости Беларуси. К гадалке не ходи. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус». Потеплеет до +10°С. Синоптики рассказали о погоде на конец февраля

22 февраля – День Панкратия. Столетиями было подмечено, что с этой поры зима начинает слабеть. Но при этом считалось, что чем холодней ближайшая неделя, тем теплее будет в марте.

23 февраля – Прохор Весновей или Харлампий. Весновеем Прохора прозвали за то, что в этот день начинался поворот на весну. С этим днем связано несколько поговорок и присказок о погоде. «До Прохора старуха охала: ох, студено. Пришел Прохор да Влас: никак весна у нас?»

24 февраля – Власьев день или Коровий праздник. В этот день непременно кормили домашних животных лучшим кормом, совершали ритуальные обряды, чтобы уберечь скот от нечистой силы. Власьевские морозы считались последними. В народе говорили: «Прольет Власий маслица на дороги – зиме пора убирать ноги».

25 февраля – Алексей Рыбный. В старину утверждали, что на Алексия начинает таять снег, поэтому хорошо ловится рыба, а потому и блюда на столе были в основном рыбные. По погоде примечали: чем холоднее на Алексея, тем теплее будет март.