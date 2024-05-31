«Человек закрывается от социума». Как преодолеть чувство старости?

Одиночество и старость. К сожалению, эти два слова стали практически синонимами. Именно пожилые люди особенно остро чувствуют свою ненужность, нередко впадая по этому поводу в депрессию. Их постоянно гнетет отсутствие рядом близкого человека, чувство немощности, а с ним и безысходности, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Социальная изоляция – одна из самых больших проблем «серебряного» возраста.

Юрий Мараховский, заведующий кафедрой гастроэнтерологии и нутрициологии ИПКиПКЗ БГМУ, профессор:

Человек закрывается от социума, от поддержки из-за неудачи предыдущих контактов с социумом. Если взять пример японцев, то они очень четко показали, что даже если человек не хочет, чтобы с ним контактировали, то этот контакт дальше его обеспечивает более благоприятное самочувствие. Поэтому заявления молодых, что ты старый и ничего не понимаешь, сразу же отсекает возможность социальной поддержки. Или заявления специалистами медицинского профиля: «Что вы хотите, вы же уже старый». Белорусские учёные собрали уникальную коллекцию ДНК долгожителей – подробности здесь.