Прямой эфир

«Человек закрывается от социума». Как преодолеть чувство старости?

31 мая 2024 16:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Одиночество и старость. К сожалению, эти два слова стали практически синонимами. Именно пожилые люди особенно остро чувствуют свою ненужность, нередко впадая по этому поводу в депрессию. Их постоянно гнетет отсутствие рядом близкого человека, чувство немощности, а с ним и безысходности, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Социальная изоляция одна из самых больших проблем «серебряного» возраста.

«Человек закрывается от социума». Как преодолеть чувство старости?-1

Юрий Мараховский, заведующий кафедрой гастроэнтерологии и нутрициологии ИПКиПКЗ БГМУ, профессор:
Человек закрывается от социума, от поддержки из-за неудачи предыдущих контактов с социумом. Если взять пример японцев, то они очень четко показали, что даже если человек не хочет, чтобы с ним контактировали, то этот контакт дальше его обеспечивает более благоприятное самочувствие. Поэтому заявления молодых, что ты старый и ничего не понимаешь, сразу же отсекает возможность социальной поддержки. Или заявления специалистами медицинского профиля: «Что вы хотите, вы же уже старый».

Белорусские учёные собрали уникальную коллекцию ДНК долгожителей – подробности здесь.

«Человек закрывается от социума». Как преодолеть чувство старости?-4

Людмила Жилевич, руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия):
Ко мне недавно один пациент обратился и сказал, что не может справиться с бабушкой, с каждым днем все ухудшается. Я спросила, сколько раз вы говорите с ней в день? Сказал, что звонит раз в неделю. Бабушка отвечает, что все хорошо. Она просто в этот момент теряется, она не может так быстро собраться с мыслями, ей надо дать возможность разговориться, задать дополнительные вопросы, а вообще – приехать и обнять ее. Позвонил через неделю и сказал, что бабушка очень поменялась.

Подробности в видео.

# Здоровье # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В 93 сохранила ясность ума и позитивное настроение. Пообщались с белоруской-долгожительницей
31 мая 2024 16:08

В 93 сохранила ясность ума и позитивное настроение. Пообщались с белоруской-долгожительницей

О работе жилищных организаций и благоустройстве города – пообщались с депутатом Мингорсовета
31 мая 2024 15:58

О работе жилищных организаций и благоустройстве города – пообщались с депутатом Мингорсовета

Продолжительность жизни в мире увеличилась на 6 лет
31 мая 2024 15:57

Продолжительность жизни в мире увеличилась на 6 лет