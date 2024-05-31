«Человек закрывается от социума». Как преодолеть чувство старости?
Одиночество и старость. К сожалению, эти два слова стали практически синонимами. Именно пожилые люди особенно остро чувствуют свою ненужность, нередко впадая по этому поводу в депрессию. Их постоянно гнетет отсутствие рядом близкого человека, чувство немощности, а с ним и безысходности, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Социальная изоляция – одна из самых больших проблем «серебряного» возраста.
Юрий Мараховский, заведующий кафедрой гастроэнтерологии и нутрициологии ИПКиПКЗ БГМУ, профессор:
Человек закрывается от социума, от поддержки из-за неудачи предыдущих контактов с социумом. Если взять пример японцев, то они очень четко показали, что даже если человек не хочет, чтобы с ним контактировали, то этот контакт дальше его обеспечивает более благоприятное самочувствие. Поэтому заявления молодых, что ты старый и ничего не понимаешь, сразу же отсекает возможность социальной поддержки. Или заявления специалистами медицинского профиля: «Что вы хотите, вы же уже старый».
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Людмила Жилевич, руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия):
Ко мне недавно один пациент обратился и сказал, что не может справиться с бабушкой, с каждым днем все ухудшается. Я спросила, сколько раз вы говорите с ней в день? Сказал, что звонит раз в неделю. Бабушка отвечает, что все хорошо. Она просто в этот момент теряется, она не может так быстро собраться с мыслями, ей надо дать возможность разговориться, задать дополнительные вопросы, а вообще – приехать и обнять ее. Позвонил через неделю и сказал, что бабушка очень поменялась.
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