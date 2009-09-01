«Человек-паук» покорил 452-метровое здание

Ален Робер взобрался на вершину одного из самых высоких зданий в мире – Petronas Twin Towers в Куала-Лумпуре.

Робер, которого прозвали «Человеком-пауком», уже дважды пытался покорить это сооружение. Первая попытка была предпринята им в 1997 году, вторая – в 2007-м. Однако оба раза полиция «снимала» альпиниста с небоскреба.

В ночь с понедельника на вторник Роберу наконец удалось осуществить задуманное. На вершине его уже поджидали сотрудники полиции, поскольку у француза не было соответствующего разрешения.

Ален Робер сумел покорить более 70 «высоток» по всему миру, включая Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке и Тайбэй-101 на Тайване, сообщает Prian.ru.