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«Человек-паук» Ален Робер едва не погиб при покорении небоскреба «Сапфир» в Турции

18 мая 2011 15:22
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На стыке двух стен оказалось техническое мало, из-за чего «восхождение» едва не обернулось трагедией. От падения с высоты в 260 метров Алена Робера спасла только страховка, которой, к слову, он обычно не пользуется.

Француз сдался всего за 15 метров до вершины, не помог даже специальный клей, который экстремал наносил на ботинки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тем не менее, «Сапфир» все же добавили в список побед «Человека-паука». Видимо, учитывая его прежние достижения.

# общество # Фотофакт

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