«Человек не раскаивается»: Гомельчанку, утопившую своих детей в ванной, приговорили к 25 годам

Новости Беларуси. 25 лет лишения свободы. Такой приговор вынес Гомельский областной суд женщине, утопившей в ванне собственных детей. На суде, который проходил в закрытом режиме, она не раскаялась. Это судья принял во внимание и назначил максимальный срок.

Трагедия произошла в апреле 2015 года. Следователи установили, что женщина утопила двухлетнего сына и 11-месячную дочь не в состоянии аффекта. И хотя у нее выявили диссоциальное расстройств личности, эксперты говорят, что она осознавала характер своих действий и их последствия.

Потерпевшей стороной выступал сожитель обвиняемой, отец детей. Он рассказал, что женщина утопила второго ребёнка, потому что не хотела, чтобы девочку отправили в детдом. Она понимала, что за убийство сына придётся отвечать.

Олег Жилинский, потерпевший:

Я добивался того, чтобы ей самый максимальный срок дали по ее статье. Это самый максимальный – 25 лет лишения свободы. Пускай сидит и думает. Я когда достал на прениях фотографии детей, это единственный раз, когда она заплакала. Остальные все суды она только ухмылялась. Человек не раскаивается в том, что он совершил.