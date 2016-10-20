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Человек и кошка мокнут у окошка: как в минской новостройке дождь пошёл

20 октября 2016 18:39
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Герои этого сюжета живут по принципу: «В гостях хорошо, а дома – плохо». Кто испортил жизнь столичной семье Бурейко?

Суровая действительность: если раньше в новую квартиру запускали кошку, то сейчас запускают человека с мастерком и шпателем.

К большому разочарованию наших героев, минская новостройка по улице Одоевского исключением из этого грустного правила не стала.

Человек и кошка мокнут у окошка: как в минской новостройке дождь пошёл-1


Ольга Бурейко:
Заехали мы сюда около месяца назад. Изначально проблем никаких не было.

Однако в скором времени, тут и там стали проявляться дефекты строительства  различного характера. Кои минчане исправляли покорно и за свой счет.

Чаша терпения переполнилась, когда и на улице, и в квартире задождило.

Человек и кошка мокнут у окошка: как в минской новостройке дождь пошёл-4


Ольга Бурейко:
В связи с последними событиями. Я имею в виду погоду. Затопило наш балкон.

Стоят лужи, я три тазика воды вылила, но никто нашу проблему решить не может.

Не могут или, всё же, не хотят?

Ольга Бурейко:
Был звонок в ЖЭС, откуда нас отправили в УКС Фрунзенского района, где, в свою очередь, нас отправили в отдел технадзора, потом опять отправили в ЖЭС.

Если смонтировать звонки от ЖЭСа в УКС и в технадзор, и обратно, получается замкнутый круг.

Рассчитано на то, что человек сам решит все проблемы.

Человек и кошка мокнут у окошка: как в минской новостройке дождь пошёл-7


Что удивительно. Ведь дому нет и года. И по документам новостройка по адресу Одоевского 101а, будет находиться на гарантии в течение 5 лет после сдачи. Соответственно, все недочеты должен исправить застройщик. И все же, почему новая жизнь в только что построенных квартирах начинается чаще всего с ремонта?

Елена Шевчик, директор экспертно-консалтинговой компании, эксперт-строитель:

С увеличением темпов строительства выросло и количество проблем.

Проблемы с вентиляцией, гидроизоляцией, строительно-монтажные работы – основные проблемы.

Эксперты отмечают: так называемым везунчикам лучше выяснять отношения с застройщиком по закону.

Человек и кошка мокнут у окошка: как в минской новостройке дождь пошёл-10


Ирина Коноплицкая, юрист:
По качеству проведенных работ, строительных или иных, точно так же составляется претензия, аналогичная обычной претензии. Создается комиссия. Она смотрит, какие недостатки в приобретенной или построенной квартире. Описывают в акте, ставят подпись и потом решение проблемы происходит.

В конце концов, представители застройщика, всё же, посетили квартиру нашей героини. Был составлен акт.

Причина наводнения – установка стеклопакетов с нарушением технологии.

Ошибку пообещали исправить за пару дней. Прошла еще неделя.

Елена Шевчик, директор экспертно-консалтинговой компании, эксперт-строитель:
В том случае, если застройщик не выполняет свои обязательства, жильцы имеют право подать на возмещение ущерба, по некачественно выполненным работам и застройщик обязан возместить этот ущерб. Важно знать, что его можно требовать как в судебном порядке, так и в досудебном. И это будет наиболее дешевый вариант для всех сторон.

Человек и кошка мокнут у окошка: как в минской новостройке дождь пошёл-13


Таким образом, у нашей героини существует два варианта решения проблемы. Требовать возмещения ущерба либо исправления огрехов.

Вправе новоселы требовать и возмещения морального вреда.

Ольга Бурейко:
Так как дом на обслуживании, новый, я намерена идти до конца, и буду требовать устранения всех недостатков.

Деньги были уплачены за квартиру немалые, и устанавливать новые стеклопакеты – это уже перебор.

Так или иначе, застройщику следует максимально оперативно устранить данную проблему.

Человек и кошка мокнут у окошка: как в минской новостройке дождь пошёл-16


Ведь в том случае, если влага на лоджии Ольги преобразуется в плесень, просьбы о помощи от хозяйки застройщику превратятся в счет с большим количеством нулей, а затем и в судебный иск.

Учитывая поведение застройщика, хочется заметить следующее: «Уважаемые, будьте осторожны, возможно, ваша позиция кому-то покажется привлекательной».

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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