Человек и кошка мокнут у окошка: как в минской новостройке дождь пошёл

Герои этого сюжета живут по принципу: «В гостях хорошо, а дома – плохо». Кто испортил жизнь столичной семье Бурейко? Суровая действительность: если раньше в новую квартиру запускали кошку, то сейчас запускают человека с мастерком и шпателем. К большому разочарованию наших героев, минская новостройка по улице Одоевского исключением из этого грустного правила не стала.



Ольга Бурейко:

Заехали мы сюда около месяца назад. Изначально проблем никаких не было.

Однако в скором времени, тут и там стали проявляться дефекты строительства различного характера. Кои минчане исправляли покорно и за свой счет. Чаша терпения переполнилась, когда и на улице, и в квартире задождило.



Ольга Бурейко:

В связи с последними событиями. Я имею в виду погоду. Затопило наш балкон.

Стоят лужи, я три тазика воды вылила, но никто нашу проблему решить не может. Не могут или, всё же, не хотят? Ольга Бурейко:

Был звонок в ЖЭС, откуда нас отправили в УКС Фрунзенского района, где, в свою очередь, нас отправили в отдел технадзора, потом опять отправили в ЖЭС. Если смонтировать звонки от ЖЭСа в УКС и в технадзор, и обратно, получается замкнутый круг. Рассчитано на то, что человек сам решит все проблемы.



Что удивительно. Ведь дому нет и года. И по документам новостройка по адресу Одоевского 101а, будет находиться на гарантии в течение 5 лет после сдачи. Соответственно, все недочеты должен исправить застройщик. И все же, почему новая жизнь в только что построенных квартирах начинается чаще всего с ремонта?

Елена Шевчик, директор экспертно-консалтинговой компании, эксперт-строитель: С увеличением темпов строительства выросло и количество проблем. Проблемы с вентиляцией, гидроизоляцией, строительно-монтажные работы – основные проблемы. Эксперты отмечают: так называемым везунчикам лучше выяснять отношения с застройщиком по закону.



Ирина Коноплицкая, юрист:

По качеству проведенных работ, строительных или иных, точно так же составляется претензия, аналогичная обычной претензии. Создается комиссия. Она смотрит, какие недостатки в приобретенной или построенной квартире. Описывают в акте, ставят подпись и потом решение проблемы происходит.

В конце концов, представители застройщика, всё же, посетили квартиру нашей героини. Был составлен акт. Причина наводнения – установка стеклопакетов с нарушением технологии. Ошибку пообещали исправить за пару дней. Прошла еще неделя. Елена Шевчик, директор экспертно-консалтинговой компании, эксперт-строитель:

В том случае, если застройщик не выполняет свои обязательства, жильцы имеют право подать на возмещение ущерба, по некачественно выполненным работам и застройщик обязан возместить этот ущерб. Важно знать, что его можно требовать как в судебном порядке, так и в досудебном. И это будет наиболее дешевый вариант для всех сторон.



Таким образом, у нашей героини существует два варианта решения проблемы. Требовать возмещения ущерба либо исправления огрехов.

Вправе новоселы требовать и возмещения морального вреда. Ольга Бурейко:

Так как дом на обслуживании, новый, я намерена идти до конца, и буду требовать устранения всех недостатков. Деньги были уплачены за квартиру немалые, и устанавливать новые стеклопакеты – это уже перебор. Так или иначе, застройщику следует максимально оперативно устранить данную проблему.



Ведь в том случае, если влага на лоджии Ольги преобразуется в плесень, просьбы о помощи от хозяйки застройщику превратятся в счет с большим количеством нулей, а затем и в судебный иск.