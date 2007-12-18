Человеческой памяти нет предела!

Это доказала учитель русского языка и литературы из Витебска.

Наталья Соловьёва помнит более тысячи стихотворений. Кроме того, она разработала собственную методику быстрого запоминания.

Постигать смысл четверостишия через сопоставление образов. С помощью этой

методики Наталья Соловьёва, обучает детей быстрому запоминанию текстов. Учить нужно не механически, а с помощью ассоциаций. И, конечно же, не обойтись без повторений. Способ прост и уникален одновременно. Запомнить лишь начальные буквы строф, а потом их расшифровать. Лишняя информация рассредоточивает внимание. Вызывает внутреннее напряжение. Учитель уверяет, что процесс запоминания - дело творческое.

Собственных стихотворений, очерков и поэм у Натальи Соловьёвой не

счесть. Каждое новое сочинение тоже рождается, благодаря уникальной методике. На вооружение её взял уже весь педагогический коллектив школы. Дочь, Анна, переняла от мамы необычные способности ещё в детстве. А уже в одиннадцать лет стала победителем республиканского конкурса чтецов. Награду за выразительность девочке вручал лично Президент страны.

Практическое применение своим способностям Наталья Соловьёва нашла ещё в

институте. Пока переписывала однокурсникам шпаргалки, выучивала их наизусть. Теперь же к расписанию на своей автобусной остановке учительница подходит только для того, чтобы удостовериться, не изменилось ли оно. Время отправления городского транспорта она уже давно знает наизусть.