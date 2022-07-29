Прямой эфир

Чего не хватает минчанам в торговых центрах? Анонс программы «Большой город»

29 июля 2022 16:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Все, что вы хотели знать о столичном шоппинге. Чего не хватает минчанам в торговых центрах? Почему растут интернет-продажи и не заменят ли кассы самообслуживания кассиров? Специально ко Дню работников торговли очередной выпуск ток-шоу «Большой город».

Включайте СТВ в воскресенье, 31 июля, в 10:00.  

Купи-продай: хватает ли Минску торговых центров?  

Чего не хватает минчанам в торговых центрах? Анонс программы «Большой город»-1

Мы иногда строим, а потом начинаем считать.  

Чего не хватает минчанам в торговых центрах? Анонс программы «Большой город»-4

О чем лукавят в магазинах стоковой одежды?  

Чего не хватает минчанам в торговых центрах? Анонс программы «Большой город»-7

Нет возврата и обмена.  

Чего не хватает минчанам в торговых центрах? Анонс программы «Большой город»-10

Новый товар может быть в течение двух недель возвращен в магазин.  

Что порождает сахарный «хапун»?  

Чего не хватает минчанам в торговых центрах? Анонс программы «Большой город»-13

Не нужно слушать и слышать фейковые вещи.  

Как всегда, не упустим заметные новости мегаполиса.  

Чего не хватает минчанам в торговых центрах? Анонс программы «Большой город»-16

Расскажем легко о важном.  
– Смотрите в воскресенье в 10 утра.  

# Торговля в Беларуси # общество # Илона Волынец # Кристина Сушко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Алексей Богданов: «Хотим дальше шагнуть в село, потому что города и так хорошо обеспечены»
29 июля 2022 15:44

Алексей Богданов: «Хотим дальше шагнуть в село, потому что города и так хорошо обеспечены»

«Как сработает этот наш эксперимент». Минсельхозпрод о планах на посевную 2023-го
29 июля 2022 15:41

«Как сработает этот наш эксперимент». Минсельхозпрод о планах на посевную 2023-го

Как не попасться на уловки ремонтников-мошенников? Рассказал представитель Следственного комитета
29 июля 2022 15:21

Как не попасться на уловки ремонтников-мошенников? Рассказал представитель Следственного комитета