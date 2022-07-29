Чего не хватает минчанам в торговых центрах? Анонс программы «Большой город»
Новости Беларуси. Все, что вы хотели знать о столичном шоппинге. Чего не хватает минчанам в торговых центрах? Почему растут интернет-продажи и не заменят ли кассы самообслуживания кассиров? Специально ко Дню работников торговли очередной выпуск ток-шоу «Большой город».
Включайте СТВ в воскресенье, 31 июля, в 10:00.
Купи-продай: хватает ли Минску торговых центров?
Мы иногда строим, а потом начинаем считать.
О чем лукавят в магазинах стоковой одежды?
Новый товар может быть в течение двух недель возвращен в магазин.
Что порождает сахарный «хапун»?
Не нужно слушать и слышать фейковые вещи.
Как всегда, не упустим заметные новости мегаполиса.
– Расскажем легко о важном.
– Смотрите в воскресенье в 10 утра.