Чего не хватает минчанам в торговых центрах? Анонс программы «Большой город»

Новости Беларуси. Все, что вы хотели знать о столичном шоппинге. Чего не хватает минчанам в торговых центрах? Почему растут интернет-продажи и не заменят ли кассы самообслуживания кассиров? Специально ко Дню работников торговли очередной выпуск ток-шоу «Большой город». Включайте СТВ в воскресенье, 31 июля, в 10:00. Купи-продай: хватает ли Минску торговых центров?

Мы иногда строим, а потом начинаем считать.

О чем лукавят в магазинах стоковой одежды?

Нет возврата и обмена.

Новый товар может быть в течение двух недель возвращен в магазин. Что порождает сахарный «хапун»?

Не нужно слушать и слышать фейковые вещи. Как всегда, не упустим заметные новости мегаполиса.