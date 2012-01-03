Чатыры школьныя бізнес-кампаніі створаны на Міншчыне

Да праекта далучыліся навучальныя ўстановы Барысаўскага і Мінскага раёнаў, гімназіі ў Нясвіжы і Салігорску.

У кожнай школы свой накірунак. Першыя грошы вырашылі зарабіць на вытворчасці друкаванай прадукцыі, вырошчванні рассады кветак і гародніны, арганізацыі прэзентацый і святочных цырымоній. Паводле бізнес-планаў, меркаваны прыбытак можа скласці больш за 20 мільёнаў рублёў.

Хутка падлеткам трэба будзе абараніць свае праекты, а першыя вынікі прадпрымальніцкай дзейнасці юнакоў і дзяўчат падвядуць у сакавіку. Дапамагаць бізнес-пачаткоўцам будуць спецыялісты аднаго з інкубатараў малога прадпрымальніцтва ў Прысталіччы, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Сяргей Найдовіч, генеральны дырэктар бізнэс-інкубатара Мінскага раёна:

Главное для нас, чтобы эти молодые люди, обладающие большой энергией от природы, но небольшим опытом, сделали поменьше ошибок и чтобы этот бизнес был удачным. Наше законодательство позволяет это в регионах. Оно позволяет приступать к этому бизнесу, достаточно быстро приступать, использовать различные формы налогооблажения, вхождения в бизнес. Им только нужна поддержка. Поэтому создание инфраструктуры поддержки в регионах – это первый шаг. Второй шаг – это те знания, которые они должны получить.

Галіна Казак, намеснік начальніка ўпраўлення адукацыі Мінаблвыканкама:

Есть дети, которые могут в своем учреждении проявить деловую активность и создать свое минипредприятие. И пускай это будут первые ростки и маленькие школьные бизнес-компании, они позволят нам вовлечь ребят, создать собственное дело и получить первый результат. Это ожидаемую прибыль, которой они тоже должны уметь распорядиться и использовать потом на развитие своего учреждения образования.