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Частным предприятиям отдадут пустующие производственные помещения

14 октября 2010 17:55
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В 2015 Минску предстоит выйти на положительное сальдо внешней торговли в 500 миллионов долларов. Стратегический план, который разрабатывает группа экспертов-экономистов, будет принят в течение месяца. 

В этом же году объем внешней торговли достиг 5,4 миллиарда долларов. Чтобы ускорить темпы роста экспорта, решено отдать частным предприятиям пустующие производственные помещения.

Денис Еременко, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома:
Сейчас мы уже отработали со многими предприятиями информацию о том, сколько у них не  используется производственных площадей. Сейчас эта вся информация актуализируется. Мы собираемся вывесить потом эту информацию на сайт Мингорисполкома, чтобы предприятия могли ими воспользоваться.

# Экономика # общество

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