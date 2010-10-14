Частным предприятиям отдадут пустующие производственные помещения

В этом же году объем внешней торговли достиг 5,4 миллиарда долларов. Чтобы ускорить темпы роста экспорта, решено отдать частным предприятиям пустующие производственные помещения.
Денис Еременко, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома:
Сейчас мы уже отработали со многими предприятиями информацию о том, сколько у них не используется производственных площадей. Сейчас эта вся информация актуализируется. Мы собираемся вывесить потом эту информацию на сайт Мингорисполкома, чтобы предприятия могли ими воспользоваться.