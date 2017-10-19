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Частный сектор в Минске: что снесут, а что оставят

19 октября 2017 21:22
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Новости Беларуси. Жителей каких частных домов ожидают перемены, рассказали в программе «Большой город».

Зоя Забаровская, главный архитектор проектов УП «Минскградо»:
Разным цветом показаны территории, которые подлежат сохранению.

Это у нас жёлтый цвет – сохраняемые территории усадебной застройки.

Частный сектор в Минске: что снесут, а что оставят-1

Оранжевый цвет у нас – они идут на вторую очередь, за 2020 год.

Частный сектор в Минске: что снесут, а что оставят-4

И такой розовый цвет у нас – это территории, идущие до 2020 года, то есть, первоочередное освоение.

Частный сектор в Минске: что снесут, а что оставят-7


Ещё у нас есть один такой загадочный слой, который называется «снос в красных линиях».

Он идёт для формирования вот этой всей «паутины» улично-дорожной сети города.

Частный сектор в Минске: что снесут, а что оставят-10

Улица Орловская, улица Богдановича с 3-ей линией метрополитена, которая пойдёт в северо-восточном направлении.

Частный сектор в Минске: что снесут, а что оставят-13

3-е городское кольцо, улица Байкальская.

Частный сектор в Минске: что снесут, а что оставят-16

Южная магистраль, которая у нас пройдёт вдоль железной дороги.

Частный сектор в Минске: что снесут, а что оставят-19

И здесь магистраль вдоль железной дороги в районе улицы Геологической.

Частный сектор в Минске: что снесут, а что оставят-22


Вот, собственно, мы сказали, что жёлтый цвет – это цвет сохранения. Вот это преобладание частного сектора в северо-восточной части города.

То есть, это – самая чистая часть: северная, северо-западная.

Частный сектор в Минске: что снесут, а что оставят-25

А здесь у нас такая зелёная часть города, потому что зелени тоже сосредоточено.

Это у нас часть уже промышленная.

Частный сектор в Минске: что снесут, а что оставят-28


И, соответственно, промышленные посёлки заводские, которые решали тех предприятий, которые тут расположены: автозавод, тракторный  завод.

Если говорить по сохранению, это Цна.

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На территории Сельхозпосёлка есть вопрос, который определился сейчас детальным планом.

Всё-таки, снос по улице Богдановича остался, а внутри есть сохраняемые кварталы усадебной застройки – то, о чём население просило, выступало с обращениями по поводу сохранения.

Район улицы Щедрина-Пригородной.

От Орловской до Щедрина, всё-таки, зона сноса у нас осталась. Район Новинок, Зацень. То есть, это чистые, зелёные районы, то есть, благоприятная экологическая ситуация.

Предусмотрено сохранение деревни Масюковщина, частично деревня Ржавец осталась в структуре жилого района «Лебяжий».

Частный сектор в Минске: что снесут, а что оставят-34


Частный сектор в районе улицы Ольшевского.

Частный сектор в Минске: что снесут, а что оставят-37


Вопрос по поводу улицы Гусовского, Верещагина, Харьковской.

Частный сектор в Минске: что снесут, а что оставят-40

Квартал, с которым очень долго не могли определиться, как с ним быть. Всё время сложность состояла в том, что он расположен в центральной зоне, в которой, по ценности территории, усадебная застройка не должна находиться. Но в то же время есть вопросы такого, скажем, экологического характера, учитывая промышленную зону, к которой примыкает эта территория, с которой нужно решать определённые вопросы, по снятию там санитарных ограничений. Поэтому сейчас у нас разработан детальный план с частичным сохранением усадебной застройки по принципу района Сельхозпосёлка – внутри уже этого жилого образования.

Район Слепянки и Большой Слепянки, район Степянки, улицы Волгоградской со сносом до улицы Ватутина.

От Волгоградской до Ватутина, всё-таки, полоса, как и было ранее предусмотрено в Генеральном плане, осталась под многоквартирное строительство.

На территории посёлка Северного снос идёт только под реконструкцию, расширение улиц Байкальской и Нестерова.

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Сохраняется «посёлок художников» в районе Васнецова.

Частный сектор в Минске: что снесут, а что оставят-46

На территории Чижовки различные решения предусмотрены. 

Частный сектор в Минске: что снесут, а что оставят-49

Частный сектор в Минске: что будет дальше?

# общество # Недвижимость в Минске

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