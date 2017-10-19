Частный сектор в Минске: что снесут, а что оставят

Это у нас жёлтый цвет – сохраняемые территории усадебной застройки.

Оранжевый цвет у нас – они идут на вторую очередь, за 2020 год.

И такой розовый цвет у нас – это территории, идущие до 2020 года, то есть, первоочередное освоение.

Ещё у нас есть один такой загадочный слой, который называется «снос в красных линиях».

Он идёт для формирования вот этой всей «паутины» улично-дорожной сети города.

Улица Орловская, улица Богдановича с 3-ей линией метрополитена, которая пойдёт в северо-восточном направлении.

Южная магистраль, которая у нас пройдёт вдоль железной дороги.

И здесь магистраль вдоль железной дороги в районе улицы Геологической.

Вот, собственно, мы сказали, что жёлтый цвет – это цвет сохранения. Вот это преобладание частного сектора в северо-восточной части города.

То есть, это – самая чистая часть: северная, северо-западная.

А здесь у нас такая зелёная часть города, потому что зелени тоже сосредоточено.

Это у нас часть уже промышленная.

И, соответственно, промышленные посёлки заводские, которые решали тех предприятий, которые тут расположены: автозавод, тракторный завод.

Если говорить по сохранению, это Цна.

На территории Сельхозпосёлка есть вопрос, который определился сейчас детальным планом.

Всё-таки, снос по улице Богдановича остался, а внутри есть сохраняемые кварталы усадебной застройки – то, о чём население просило, выступало с обращениями по поводу сохранения.

Район улицы Щедрина-Пригородной.

От Орловской до Щедрина, всё-таки, зона сноса у нас осталась. Район Новинок, Зацень. То есть, это чистые, зелёные районы, то есть, благоприятная экологическая ситуация.