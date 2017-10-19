Частный сектор в Минске: что снесут, а что оставят
Новости Беларуси. Жителей каких частных домов ожидают перемены, рассказали в программе «Большой город».
Зоя Забаровская, главный архитектор проектов УП «Минскградо»:
Разным цветом показаны территории, которые подлежат сохранению.
Это у нас жёлтый цвет – сохраняемые территории усадебной застройки.
Оранжевый цвет у нас – они идут на вторую очередь, за 2020 год.
И такой розовый цвет у нас – это территории, идущие до 2020 года, то есть, первоочередное освоение.
Ещё у нас есть один такой загадочный слой, который называется «снос в красных линиях».
Он идёт для формирования вот этой всей «паутины» улично-дорожной сети города.
Улица Орловская, улица Богдановича с 3-ей линией метрополитена, которая пойдёт в северо-восточном направлении.
3-е городское кольцо, улица Байкальская.
Южная магистраль, которая у нас пройдёт вдоль железной дороги.
И здесь магистраль вдоль железной дороги в районе улицы Геологической.
Вот, собственно, мы сказали, что жёлтый цвет – это цвет сохранения. Вот это преобладание частного сектора в северо-восточной части города.
То есть, это – самая чистая часть: северная, северо-западная.
А здесь у нас такая зелёная часть города, потому что зелени тоже сосредоточено.
Это у нас часть уже промышленная.
И, соответственно, промышленные посёлки заводские, которые решали тех предприятий, которые тут расположены: автозавод, тракторный завод.
Если говорить по сохранению, это Цна.
На территории Сельхозпосёлка есть вопрос, который определился сейчас детальным планом.
Всё-таки, снос по улице Богдановича остался, а внутри есть сохраняемые кварталы усадебной застройки – то, о чём население просило, выступало с обращениями по поводу сохранения.
Район улицы Щедрина-Пригородной.
От Орловской до Щедрина, всё-таки, зона сноса у нас осталась. Район Новинок, Зацень. То есть, это чистые, зелёные районы, то есть, благоприятная экологическая ситуация.
Предусмотрено сохранение деревни Масюковщина, частично деревня Ржавец осталась в структуре жилого района «Лебяжий».
Частный сектор в районе улицы Ольшевского.
Вопрос по поводу улицы Гусовского, Верещагина, Харьковской.
Квартал, с которым очень долго не могли определиться, как с ним быть. Всё время сложность состояла в том, что он расположен в центральной зоне, в которой, по ценности территории, усадебная застройка не должна находиться. Но в то же время есть вопросы такого, скажем, экологического характера, учитывая промышленную зону, к которой примыкает эта территория, с которой нужно решать определённые вопросы, по снятию там санитарных ограничений. Поэтому сейчас у нас разработан детальный план с частичным сохранением усадебной застройки по принципу района Сельхозпосёлка – внутри уже этого жилого образования.
Район Слепянки и Большой Слепянки, район Степянки, улицы Волгоградской со сносом до улицы Ватутина.
От Волгоградской до Ватутина, всё-таки, полоса, как и было ранее предусмотрено в Генеральном плане, осталась под многоквартирное строительство.
На территории посёлка Северного снос идёт только под реконструкцию, расширение улиц Байкальской и Нестерова.
Сохраняется «посёлок художников» в районе Васнецова.
На территории Чижовки различные решения предусмотрены.