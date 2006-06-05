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Частный сектор столицы благоустраивается

05 июня 2006 14:13
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Прилегающие территории и частный сектор столицы приобретают все более благоустроенный вид.Как изменить жизнь в частном секторе? С таким вопросом отправились врачи - эпидемиологи в частную застройку Минска. Так, большинство жителей частных домов по улице Волгоградской и поселка Озерище отметили, что санитарное состояние их улицы улучшилось. И только 18% опрошенных отметили ухудшение положения дел. Многие считают, что сами должны убирать территорию вокруг своих домовладений, и лишь часть уверены, что это должны делать соответствующие городские службы.
# общество

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