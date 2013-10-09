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Частные нотариусы, адвокаты, ИП и ремесленники смогут получать в полном объеме пособие по уходу за ребенком до 3 лет

09 октября 2013 18:25
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Новости Беларуси. Индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты и ремесленники смогут получать в полном объеме пособие по уходу за ребенком до трех лет. Соответствующий указ подписал глава государства. Такие категории работников смогут уйти в социальный отпуск на то время, пока присматривают за маленькими детьми и получать выплаты на них в полном объёме.

Впрочем, новым документом предоставлен выбор — можно продолжать работать в этот период и получать пособие в 50%  от полного размера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указ вступает в силу через десять дней после  официального опубликования.

# общество # Государственная политика # Дети и родители

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