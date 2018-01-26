«Части выходят в районы погрузки»: в Беларуси началась комплексная проверка ряда воинских частей и соединений

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси проводится комплексная проверка готовности и способности ряда соединений и воинских частей выполнять задачи по предназначению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь:

Те части, которые получили распоряжение, выходят в районы погрузки, совершают марши в назначенные полигоны, где будет проведена их оценка в ходе выполнения стрельб из вооружения боевых машин, пехоты, танков. Также будет проведен ряд тактических и тактико-специальных учений.