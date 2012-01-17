Части 20-килограммового пулемета обнаружили брестские таможенники в багаже россиянина

30-летний пассажир ехал поездом из Германии в Россию. Составные части оружия он задекларировал, но подтвердить документально, что это именно макет, не смог.



Проводится расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Владимир Белевич, начальник оперативного дежурного отдела Брестской таможни:

Данные предметы являются составными частями оружия. Сейчас они будут направлены на экспертизу в экспертно-криминалистический центр. После экспертизы будет принято решение об их дальнейшей судьбе.

Набиты заводские номера, что также указывает на то, что это – составные части боевого оружия.