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Части 20-килограммового пулемета обнаружили брестские таможенники в багаже россиянина

17 января 2012 10:42
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30-летний пассажир ехал поездом из Германии в Россию. Составные части оружия он задекларировал, но подтвердить документально, что это именно макет, не смог.

Проводится расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Белевич, начальник оперативного дежурного отдела Брестской таможни:
Данные предметы являются составными частями оружия. Сейчас они будут направлены на экспертизу в экспертно-криминалистический центр. После экспертизы будет принято решение об их дальнейшей судьбе.
Набиты заводские номера, что также указывает на то, что это – составные части боевого оружия.

Части 20-килограммового пулемета обнаружили брестские таможенники в багаже россиянина-1

Части 20-килограммового пулемета обнаружили брестские таможенники в багаже россиянина-3

Части 20-килограммового пулемета обнаружили брестские таможенники в багаже россиянина-5

Части 20-килограммового пулемета обнаружили брестские таможенники в багаже россиянина-7

Части 20-килограммового пулемета обнаружили брестские таможенники в багаже россиянина-9

Части 20-килограммового пулемета обнаружили брестские таможенники в багаже россиянина-11

Части 20-килограммового пулемета обнаружили брестские таможенники в багаже россиянина-13

Части 20-килограммового пулемета обнаружили брестские таможенники в багаже россиянина-15

Части 20-килограммового пулемета обнаружили брестские таможенники в багаже россиянина-17

# общество # Фотофакт

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