Часть своих личных проблем белорусы могут решить с помощью депутатов местного совета

Депутат местного Совета – работа для энтузиастов. Ведь народный избранник денег за это не получает. Так что материальной заинтересованности в этом уж точно нет. У депутатского корпуса гораздо чаще женское лицо. Психологи бы тут же разъяснили – растопить сердце слабого пола легче. Женская проникновенность и депутатская напористость – и вот уже половина жителей деревни убеждены: покошенный забор – это не только твое личное дело, это внешний вид твоей малой Родины.

Людмила Шишко, председатель Станьковского сельского совета депутатов:

Наша деревня - проездная и председатель райисполкома всегда поднимает вопрос: благоустройство, наведение порядка, что должны быть заборчики. И вот начинаешь эту работу с населением и сразу как-то неохотно, ты вроде вытягиваешь с него деньги – заставляешь расходовать деньги на забор или на ремонт фасада... А потом в процессе расшевелили одного, второго...

Многодетную маму Марину не только расшевелили, но и вытянули со дна беспробудной жизни. По решению суда женщине вернули троих детей, находившихся на попечении у государства. В 2006 Марину лишили родительских прав, а вернуть их удалось только теперь. Не без помощи сельского депутатского совета. Марина и на работу устроилась

Народный избранник для деревни или маленького городка - и друг, и помощник, и собеседник. Ведь в небольшом населенном пункте все проблемы как на ладони: у кого-то скандал в семье, кому-то дров привезти.

А вот в городе ни забот, ни депутатов. Жители больших мегаполисов по традиции не знают не только проблем друг друга, но и то, что их можно решить с помощью депутатов местного совета.

- Абсолютно не интересуемся.

- Не знаю, честное слово, не знаю

- Нет, не знаю.

То есть, депутатов в лицо не знаете?

-Нет!

А вы своего депутата знаете?

-Нет, не знаю. А он нас знает?

Эта работа – депутатство – только на 4 года. Но многие, втянувшись, уже и не представляют, как это можно прожить, не переживая за других и не радуясь чужим успехам, как своим собственным.

Почему только положительные примеры, спросите вы, что не бывает плохих депутатов? Конечно, бывают, есть и такие, кто депутатство воспринял как возможность обладать пускай маленькой, но властью. Но это уже от нас зависит, каким будет наш, местный Совет.

Ирина Туркова, Николай Сенчило, Александр Добриян, Виталий Распопов.