Лекарственные растения как импортозамещающее сырьё для производства медицинских препаратов.

Цены на Белорусские лечебные настойки и травяные сборы гораздо дешевле российских аналогов. Именно поэтому в этом году дали зелёный свет, утверждённой Советом Министров, государственной научно-технической программе по реализации и разработке лекарственного и пряно-ароматического сырья.

В мире существует более полумиллиона видов растений. Из них

лекарственных известно около двухсот. По последним данным на территории СССР произрастало 86 видов. В 21 веке эта цифра значительно увеличилась.

В Республике Беларусь ежегодно засеивается лекарственными растениями около тысячи гектаров плодородных земель. С них убирают более 700 тонн фито сырья. С февраля по октябрь заготовкой дикорастущего растительного сырья занимается и население, лесхозы и организации "Белкоопсоюза". Неблагоприятные погодные условия нынешнего года сбили все планы Витебскому лесхозу. По некоторым позициям недобор лекарственного сырья здесь будет. Но общей цифры в 16 тонн лесничие достигнут.

Порою в лесу можно увидеть следующую картину. Лесничий встречает местных жителей, собирающих лекарственные растения для сдачи в заготконтору. Но конкуренции здесь нет. Чабреца и зверобоя хватит всем.

Лекарственные растения обладают широким спектром фармакологической активности. Из заготовленного сырья фармацевты создают фиточаи, настойки, капсулы, таблетки, порошки и сухие экстракты. Кроме того, лекарственные растения широко применяются в пищевой промышленности в качестве ароматических добавок для хлеба, колбас, ликероводочных изделий. Широко применяют травы и в косметической отрасли. Но главным оружием лекарственных трав остаётся их природная биологическая активность.