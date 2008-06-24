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Церковное единство, православный взгляд на права человека и достоинство личности в условиях глобализации

24 июня 2008 11:40
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Таковы главные темы Архиерейского Собора Русской православной церкви, который открылся сегодня в храме Христа Спасителя в Москве. Впервые участие в нем принимает руководство Русской православной церкви за границей. На собор съехались почти 200 архиереев РПЦ из разных стран мира. Среди них  Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Приветствие Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II и всем православным верующим направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.  По мнению главы белорусского государства, Архиерейский Собор 2008 года имеет особенное значение - он открывает празднование тысяча двадцатилетия крещения братских славянских народов.
# общество

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