Церковное единство, православный взгляд на права человека и достоинство личности в условиях глобализации

Таковы главные темы Архиерейского Собора Русской православной церкви, который открылся сегодня в храме Христа Спасителя в Москве. Впервые участие в нем принимает руководство Русской православной церкви за границей. На собор съехались почти 200 архиереев РПЦ из разных стран мира. Среди них Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси.



Приветствие Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II и всем православным верующим направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. По мнению главы белорусского государства, Архиерейский Собор 2008 года имеет особенное значение - он открывает празднование тысяча двадцатилетия крещения братских славянских народов.

