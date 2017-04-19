Церковь Святителя Николая Чудотворца: через пожары и столетия к главному храму деревни Тростенец

Издавна эта земля была церковным землевладением. Впервые деревня Тростенец упоминается в 1503 году, когда супруга великого князя литовского Александра Казимировича Елена Иоанновна пожертвовала эти земли минскому Спасо-Вознесенскому мужскому монастырю. С тех пор возле местного кладбища всегда стояла церковь Святителя Николая Чудотворца. За свою жизнь она претерпела немало пожаров, но никогда не закрывалась.

В начале 30-х годов прошлого столетия святыня стала на некоторое время приходской. В то время здесь жил и служил архимандрит Гавриил Горбач, но уже в 1933 году он был арестован и погиб в лагерях.

Печальная судьба ожидала и храм: перед войной его разрушили, а из бревен построили почту, позже – Дом культуры. Прихожане никогда не теряли веры в возрождение церкови, молились Святому Николаю Чудотворцу, и чудо случилось – нашлись неравнодушные люди, меценаты, которые помогли строительству храма.

Христина Пратасевич, преподаватель воскресной школы:

В 90-х годах начинали строить церковь. И только в 1999 году, когда приехал сюда отец Алексей, строительство пошло в гору. Начиналось все с того, что наш храм выглядел, как подвал, стены и даже крыши не было.

Алексей Михлюк, протоиерей, настоятель прихода Святителя Николая Чудотворца:

Колокольня на улице, там был незавершенный вход во двор, думали, как это все оформить. Случайно увидел марку, на этой марке была изображена колокольня деревня Сенькевичи. Мне понравился вариант этой колокольни, он подходит к нашему храму. Новый храм отец Алексей старался сделать теплым, уютным, оркуженным цветущим садом. Вместе с архитектором Судиловской они изучили немало фотографий и документов и выбрали для святныи традиционный белорусский стиль, характерный для полесских церквей.

Исторически церковь назвали в честь Николая Чудотворца – покровителя моряков, детей и путешественников, умиротворителя враждующих и защитника невинно осужденных. В минской церкви среди икон Святому выделяется одна, старинная, к которой приезжают издалека люди со всего мира.

Христина Пратасевич, преподаватель воскресной школы:

Здесь у нас хранится фотография, кто-то оставил ее с просьбой. Просьбу уже не будем читать. Совсем недавно приходила молодая пара, муж с женой, у них родился слабенький ребеночек, и врачи сказали, что не выживет. Они пришли, поставили свечи, молились у этой иконы Николая Чудотворца. И уже через неделю ехали из больницы, ребеночка с мамой выписали домой. В интерьерах храма воссоздан тот архаичный архитектурный стиль, который был распространен на наших землях много лет назад. Эффект состаренного дерева, традиционный резной иконостас из мореного дуба, кованная паникадило. Как и 100 лет назад.

Отец Алексей признается, что вся община живет, как одна семья, помогают друг другу в горестях и радуются вместе успехам. При храме действует воскресная школа.

Николай Мойсевич:

В воскресной школе я уже всю свою сознательную жизнь, лет с 3-4. Самые яркие события – когда мы ездили в Россию, в Сергиев Посад, участвовали в различных конкурсах, сценках. У меня была персональная выставка в нашей библиотеке. Здесь мы собираемся, как большая христианская семья, общаемся, развиваемся. На творческие кружки ребята ходят в местный молодежный центр «Орион». Так, маленькая Лера успевает и учиться, и рисовать, и танцевать, и плести из бисера любимых персонажей.