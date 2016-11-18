Церемония награждения победителей национального конкурса «Предприниматель года» пройдет во Дворце Республики 18 ноября

Новости Беларуси. Во Дворце Республики 18 ноября наградят победителей национального конкурса «Предприниматель года». Среди них – 34 бизнесмена. Все они добились высоких результатов в различных областях: создают рабочие места, внедряют инновации, производят уникальные продукты, поддерживают и развивают культуру и спорт.

Мероприятие приурочено к Всемирной неделе предпринимательства. Национальный конкурс объявлен впервые в этом году. В то же время речь идет о возобновлении в новом формате конкурса «Лепшы прадпрымальнік», который проводился с 1997 по 2013 год, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дмитрий Сернов, директор предприятия по поставке автозапчастей, победитель национального конкурса «Предприниматель года»:

Третий год на рынке. Непосредственно работаем с крупными организациями, с белорусскими заводами напрямую. Начинали совсем с малого, с 10-15 позиций. На данный момент на складе насчитывается около 20 тысяч.

Николай Хотько, директор предприятия по производству печатных красок, победитель национального конкурса «Предприниматель года»:

На сегодняшний день мы производим более 200 тонн красок и клиентов у нас около 300. Причем больше 60% мы производим и отправляем на экспорт, в частности Россия, Казахстан, Азербайджан.