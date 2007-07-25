Цены на жилье определяет рынок

Это еще раз подтвердил первый в Беларуси открытый аукцион по продаже квартир, который состоялся сегодня в Минске.

Новые квартиры с молотка. В столице прошел первый аукцион жилья. Сегодня на кону почти два десятка квартир. Стартовая цена гораздо ниже рыночной - в среднем 900-950 долларов за квадратный метр. Но это сначала. После нескольких ударов молотка цены на квартиры возросли в несколько раз. Обладатели жилья радовались покупке и просили не снимать их на видеокамеры.

Подобные торги проводятся в Беларуси впервые. На продажу выставлены 19 столичных квартир. Желающих их приобрести в несколько раз больше. В торгах приняли участие 260 человек. Где-то 13 претендентов на одну квартиру. Регистрация участников торгов затянулась почти на 40 минут. Казалось, что и это место проведение аукциона - один раз его уже меняли, - не вместит всех желающих побороться за заветную жилплощадь в столице. Конкуренты приглядывались друг другу в фойе, оценивая финансовые возможности. К торгам допускаются исключительно физические лица. Однако особенность не только в этой открытости.

Это еще и первый случай в Республике, когда на аукцион выставляются все 110 квартир построенного дома. Торги пройдут в несколько этапов. Сегодня предлагается 19 квартир без отделки, расположенных по улице Притыцкого 49.

Заместитель генерального директора по экономическим вопросам ОАО "Мапид" Игорь Кузюкович: "Мы хотели открыто и прозрачно продать свою продукцию. Вторая задача - у нас очень много проблем по реконструкции и модернизации производства. Нужны дополнительные средства. Надеялись, что от аукциона получим средства. Частично будет заплачено в бюджет, частично направим на реконструкцию и модернизацию предприятия."

Если страсти и накалялись, то в пределах допустимого. Самая меньшая цена покупки - 175 миллионов рублей - столько отдали за однокомнатную квартиру. А больше всего заплатили за 4 комнаты на первом этаже - 362 миллиона Аукцион это самый объективный и независимый способ определения стоимости объекта. И сегодня он 19 раз подтвердил, что, несмотря на невысокую начальную цену, квадратный метр столичного жилья расходится все-таки по среднерыночной цене - 2 тысячи долларов. Ни скачка, ни падения цен не произошло.

