Центризбирком утвердил документы по выборам в местные Советы депутатов 26-го созыва

Они пройдут в апреле.

Методические рекомендации основаны на обновлённом законодательстве для участковых и окружных избиркомов. Подписаны также положения о финансировании выборов и некоторые другие документы. Конкретная дата голосования будет назначена в ближайшее время президентским указом.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Наши методические разъяснения создаются для избирательных комиссий. Туда вошли все новеллы избирательного закона за исключением порядка образования избирательных комиссий. Мы обеспечим всех тех, кто будет организовывать выборы. Ими могут воспользоваться и кандидаты в депутаты, политические партии, общественные объединения.

Кстати, белорусы на предстоящих выборах в местные Советы депутатов будут голосовать по новым бюллетеням. Их подготовят исходя из уровня местных Советов и количества кандидатов. Если будет баллотироваться один кандидат, то бюллетень может занять от одной трети до половины листа формата А4. Если кандидатов будет больше, размер бюллетеня будет от половины до целого листа. Это решит комиссия в ходе обсуждения.

