Центризбирком Беларуси разрешил избирателям голосовать без паспорта

На местных выборах 25 апреля смогут проголосовать граждане, у которых нет паспорта. Предъявить на участке можно будет военный билет, пенсионное или служебное удостоверение и даже студенческий. До выборов остается 10 дней и сейчас в самом разгаре агитация.

Почти три недели он на виду. Доверенное лицо Руслан призывает голосовать за своего кандидата в депутатское кресло Мингорсовета. Возле поликлиники в Каменной горке почти ежедневно. К прохожим не пристает. Но всегда готов раздавать агитки и вспомнить все про потенциального депутата. Прохожие расспрашивают о претенденте – кто он и что он может сделать для района. Неравнодушных много. Некоторые – сразу с просьбами.

Руслан Комаровский, доверенное лицо кандидата в депутаты Минского городского совета:

– Все просьбы мы записываем в тетрадку, показываем кандидату. Новый спальный микрорайон, людям хочется, чтобы было больше магазинов, кафе. Построены жилые дома, а инфраструктуры немного пока не хватает.

Предстоящие выборы все чаще называют «тихими». Мол, проходит все как-то незаметно, агитируют за кандидатов не активно. Но агитация, впрочем, как и сама избирательная компания, скорее «ненавязчивая». Вот так идешь с работы домой мимо стенда с листовками. Остановился на 10 минут, узнал подробнее о кандидатах. А на выборах сказал – «вот это – свой человек».

Кстати, отдать свой голос можно и без паспорта. Такое решение приняли сегодня в Центризбиркоме. Предъявить на участке нужно будет военный билет, пенсионное или служебное удостоверение госслужащего, студенческий. Подойдет и справка об утере паспорта. Для россиян нужный документ – вид на жительство.

«Временную прописку» с 19 по 30 апреля на избирательных участках получат иностранные наблюдатели. На местных выборах их присутствие не обязательно, но центральная комиссия аккредитует для наблюдения дипломатов других государств. Заявки поданы на 50 человек из 24 посольств. Самый большой список – 5 представителей – из американского.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам проведению республиканских референдумов:

– Это, прежде всего, жест доброй воли, показатель открытости нашего государства. Дипломаты – это полномочные представители каждый своего государства, и они, обладая всем объемом информации, смогут донести четкую, полную, объективную информацию о политических процессах, которые проходят в нашей стране.

Каково это – быть избранным в депутаты – не понаслышке знает главврач городской поликлиники Ирина Жарикова. Она 7 лет работает в Мингорсовете. Говорит интересно, но нелегко. Избиратель в столице всегда был непростым. За это время пришлось решить не один десяток вопросов и просьб. Люди ратуют за свои дворы, парковки, подъезды, остановки общественного транспорта. В паре с депутатом справляться с нерасторопностью или невнимательностью чиновников проще.

Ирина Жарикова, главный врач 24-ой городской поликлиники спецмедосмотров, депутат Мингорсовета:

– Это определенный вес, который дает возможность более быстрого решения вопроса. Я ближе к сотне, потому что если люди приходят и вопрос решается, они приходят с новыми вопросами.

Наталья Бреус, Валерий Науменко, Максим Доленко, телекомпания СТВ.