Центризбирком Беларуси подвел итоги формирования территориальных избиркомов по выборам депутатов местных Советов

Их сформировано 1.495.

В составе комиссий — 11 697 человек. Это 90% от общего числа претендентов на участие в работе избиркомов. Более половины — граждане, которые выдвигались путем подачи заявлений. Более трети — представители политических партий и общественных объединений, каждый восьмой — от трудовых коллективов. Таким образом, требование Избирательного кодекса полностью выполнено.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Принцип преемственности в избирательном законодательстве приветствуется. Об этом даже сказано в избирательном законе: в избирательные комиссии, как правило, включаются граждане, которые имеют юридическое образование либо опыт организации и проведения выборов или референдумов. Поэтому опыт преемственности здесь — положительная черта, естественно, если это есть, то слава Богу. Чем больше пришло людей которые знают, что такое выборы и им не нужно это объяснять, — тем лучше.

И сегодня же в свободную продажу поступит измененный Избирательный кодекс республики. До этого времени единственным полным документом, где обобщены и разъяснены все новшества избирательного законодательства, были методические рекомендации ЦИК для окружных и участковых комиссий по выборам в местные Советы депутатов.