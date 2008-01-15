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Центральный мост через Неман в Гродно закрывается на ремонт

15 января 2008 15:24
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Сооружение, которому уже 100 лет ровно в полночь 16 январяна время прекращает работу. Последние годы мост работал на пределе. При 8-метровой ширине двухполосной проезжей части его пропускная норма составляет тысячу автомобилей в час, а по наблюдениям сотрудников ГАИ интенсивность движения в часы пик была в три раза выше. После реконструкции мост поднимется на 120 сантиметров, ширина проезжей части увеличится до 14 метров, а вместо двух полос движения появятся четыре. Для удобства пешеходов ниже по течению сделают временную переправу.
# общество

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