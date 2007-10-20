Центральный ботанический сад готовится к зиме

Цветы переносят из открытого грунта в закрытый, а деревья и кустарники утепляют.

Пока даже при низкой температуре за окном в оранжереях сада продолжают распускаться бутоны. Период цветения закончен, а главный сад страны пестрит "цветами" поздней осени. Сейчас растения пересаживают из открытого грунта в закрытый и утепляют. Особое внимание - видам чувствительным, которые не переносят холод.

Где растения уж точно не мерзнут, так это в оранжерее. Она представляет собой стеклянную восьмиугольную пирамиду. Высота 18 метров и 3 этажа. Самый нижний ярус - для самых высоких растений.

Архитектурная конструкция все же не главная особенность оранжереи. На трех этажах - одна сплошная экзотика. Плодоносящая папайя, растения доледникового периода, тропические пальмы, высота которых может достигать 18 метров. Температура здесь точно, как в тропиках. Только влажность выше - 80%. И фауна не менее экзотичная.

Наступающая зима - хороший повод проверить состояние фонда центрального ботанического сада. Больные растения уничтожат, на деревьях обрежут старые ветви. А уже 1 ноября главный сад страны закроют на зимние каникулы.

