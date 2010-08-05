Центральный ботанический сад Беларуси проводит День голубики

Садоводы увидят лучшие работы ведущих хозяйств нашей страны, которые занимаются выращиванием этой ягоды — в том числе Брестский, Жабинковский, Смолевичский, Ганцевичский, Сенненский и Пинский районы.У специалистов можно будет получить консультации об особенностях выращивания голубики. К слову, это одна из самых полезных ягод. Вещества, которые в ней содержатся, очищают и омолаживают организм человека. Кроме этого, голубая ягода выводит из организма радионуклиды.