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Центральный ботанический сад Беларуси проводит День голубики

05 августа 2010 09:10
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Садоводы увидят лучшие работы ведущих хозяйств нашей страны, которые занимаются выращиванием этой ягоды — в том числе Брестский, Жабинковский, Смолевичский, Ганцевичский, Сенненский и Пинский районы.У специалистов можно будет получить консультации об особенностях выращивания голубики. К слову, это одна из самых полезных ягод. Вещества, которые в ней содержатся, очищают и омолаживают организм человека. Кроме этого, голубая ягода выводит из организма радионуклиды.
# общество

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