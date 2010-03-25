Центральные районы Беларуси — во власти водной стихии

В Минской области «час-икс» пришёлся на прошедшую ночь.

Столбцовский район — в плену у Немана. Река разлилась и подтопила жилые дома и подсобные помещения. Пострадал и крупный рогатый скот. Местные жители от эвакуации отказались, но вот перемещаются исключительно на лодках. В случае ещё большего разлива реки горожан поселят в одном из детских оздоровительных лагерей.

Пока же ситуация остаётся под контролем. Спасатели работают в усиленном режиме.

Максим Шишканов, заместитель начальника Минского областного управления МЧС:

Мы прогнозировали возможность возникновения этой ситуации, поэтому все необходимые меры принимались заблаговременно. Население было проинформировано о такой угрозе. Были проведены тренировки со службами МЧС. В настоящий момент гарнизоны спасателей переведены на усиленный вариант несения службы. Оказывается помощь в эвакуации материальных ценностей.