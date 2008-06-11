Централизованное тестирование пройдет под строгим контролем

Это касается и доступа в аудитории, и выбора экзаменационных материалов. Об этом заявили в Комитете госконтроля страны.

Для участия в тестировании уже зарегистрировались 170 тысяч абитуриентов. Напомним, завтра – первый день вступительных испытаний. В аудитории запрещено проносить любые средства связи, даже отключенные. С собой разрешено иметь лишь паспорт, пропуск и черную ручку. Для хранения личных вещей оборудуют специальные места. При необходимости госкомиссия имеет право поменять варианты заданий или ввести резервный состав экзаменационной комиссии.

И сегодня же опровергли слухи о том, что переход на 11 летнюю систему образования повлечет резкий наплыв абитуриентов будущим летом. Общее число выпускников школ в 2009 году по сравнению с нынешним может увеличиться не более чем на 20 тысяч. А не вдвое, как это предположили некоторые СМИ.

