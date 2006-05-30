Централизованное тестирование: лидируют точные науки

В этом году в централизованном тестировании примут участие более 410 тысяч абитуриентов. И эта цифра пока не окончательная. Рекордное количество абитуриентов - более 90 тысяч, заявили о своих намерениях пройти тестирование по математике. Такое количество желающих сдавать предмет из списка точных наук отмечено впервые с момента введения тест-испытаний в республике. Меньше всего пока зарегистрировано на иностранные языки и географию. Отмечены и нарушения правил регистрации. Участвовать в централизованном тестировании можно не более, чем по трем предметам. Некоторые абитуриенты при подаче заявлений значительно превысили этот лимит.