Центр "Силичи" ждет гостей и летом, и зимой

Оставлять свои отпускные на нарочанских и браславских пляжах, а не инвестировать деньги в турбизнес Турции или Египта. Как этого добиться, думают белорусские туроператоры.В результате, в этом году будет разработано больше экскурсионных программ. Летний тур предлагает посетителям и республиканский горнолыжный центр "Силичи". В январе здесь открылся крытый каток, который будет работать и в теплое время года. Летом можно будет осваивать азы катания и на горных лыжах. В учебно-тренировочном комплексе оборудован уникальный тренажер-имитатор горнолыжного спуска.