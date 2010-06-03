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Центр общественных организаций появится к осени во Фрунзенском районе Минска

03 июня 2010 10:42
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Это будет своего рода пункта помощи минчанам.

В центре будет ежедневно работать горячая линия по проблемным вопросам, жители смогут прийти и на консультации. Небезразличных и самых активных горожан, которые внесут интересные  предложения улучшить жизнь района, по их желанию внесут в электронный банк. Проблемам  населения — самое пристальное внимание со стороны городских властей.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:
По-прежнему формализм в работе с населением по системе жилищно-коммунального хозяйства, по системе жилищной политики. Качество ответов, качество рассмотрения обращений — это фундамент.

# общество

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