Центр экологического туризма "Станьково" вскоре появится в Дзержинском районе Минской области

Соответствующий Указ подписал Президент Александр Лукашенко. На четырех площадках будет создан историко-краеведческий музей. В центре появятся зоосад, конная, велосипедная и пешеходная экологические тропы, пруд для отдыха и рыболовства, мини-ферма домашних и экзотических животных и птиц, а также домики отдыха. Создание такого центра будет способствовать развитию в Дзержинском районе исторического и экологического туризма.