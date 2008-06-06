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Центр экологического туризма "Станьково" вскоре появится в Дзержинском районе Минской области

06 июня 2008 10:47
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Соответствующий Указ подписал Президент Александр Лукашенко. На четырех площадках будет создан историко-краеведческий музей. В центре появятся зоосад, конная, велосипедная и пешеходная экологические тропы, пруд для отдыха и рыболовства, мини-ферма домашних и экзотических животных и птиц, а также домики отдыха. Создание такого центра будет способствовать развитию в Дзержинском районе исторического и экологического туризма.
# общество # Экология

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