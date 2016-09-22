Центр активного долголетия появится в Беларуси

Новости Беларуси. Как решить проблему высокой мужской смертности, ожирения и сделать «модной» идею здорового образа жизни. В Минске обсуждали, как сохранить здоровье населения и обеспечить демографическую безопасность.

Сегодня в Беларуси

мужчины в среднем живут меньше чем женщины, а смертность по сравнению со странами ЕС выше почти в 4 раза.

Главные причины – алкоголь, курение и невнимательное отношение к собственному здоровью. Например, на профилактических осмотрах из 100 пациентов лишь 15 – мужчины.

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Нужны ли тебе дорогостоящие абонементы для того, чтобы просто встать и пройти 3 километра? Не нужно. Но с другой стороны важно и то, что мы сегодня обсуждали: доступность к спортивным сооружениям, в том числе школьным. И это становится не только модным, это становится насущным. Это просто здорово – вести здоровый образ жизни.

С нового года на базе Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени Машерова откроют ресурсный центр активного долголетия.

Главная его задача – разработать и внедрить методы, которые позволят не просто увеличить среднюю продолжительность жизни, но научат сохранять здоровье и физическую активность.

Этому поспособствует и измененная система профилактических осмотров. К ним будут подходить индивидуально, в зависимости от условий работы, возраста и состояния здоровья человека. Изменится и список необходимых для посещения специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.